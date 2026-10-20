Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, которого подозревают в государственной измене. По версии спецслужбы, он за денежное вознаграждение передавал военной разведке Украины данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов в республике.
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