Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Марий Эл, которого подозревают в государственной измене. По версии спецслужбы, он за денежное вознаграждение передавал военной разведке Украины данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов в республике.