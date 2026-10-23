Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, в каком случае собственники земельных участков в России могут самостоятельно выбрать другой вид разрешённого использования земли без согласования с местной администрацией.