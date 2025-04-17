ТАСС: ВС РФ будут действовать нешаблонно при зачистке монастыря в Горнале от ВСУ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские войска могут использовать нешаблонные подходы как в тактическом плане, так и в плане применяемых средств при освобождении Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь (Курская область).
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