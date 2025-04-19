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В Сумской, Николаевской и еще пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В семи областях Украины в субботу, 19 апреля, объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сообщает РИА Новости.

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