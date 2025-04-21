Минэк: рост ВВП в 2025 г. будет не фронтальным, а фрагментированным

Минэкономразвития сохранило прогноз по динамике российской экономики на 2025 год. ВВП, по-прежнему, увеличится на 2,5% — такой же рост ожидался на 2025 год по прогнозу осени 2024 года, говорится в проекте сценарных условий социально-экономического развития на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 гг.