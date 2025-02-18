Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Позорно»: главу Мюнхенской конференции высмеяли за слезы на закрытии

«Позорно»: главу Мюнхенской конференции высмеяли за слезы на закрытии

БлокнотРУ Американский предприниматель и помощник Дональда Трампа Илон Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена, который расплакался во время церемонии закрытия форума.

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Комментарии
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Христос Второй
Артист однако
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4 час.
Надежда
Плачет дедушка по потере такого доходного местечка, где за ничегонеделание платят огроменные деньги... бедолага... жалко...🤧
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4 час.
АндрейБорков
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1 час.
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