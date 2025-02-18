«Позорно»: главу Мюнхенской конференции высмеяли за слезы на закрытии

БлокнотРУ Американский предприниматель и помощник Дональда Трампа Илон Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена, который расплакался во время церемонии закрытия форума.
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