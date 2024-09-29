Командиров ВСУ уничтожили в кабаке: Карта специальной военной операции на Украине на 29 сентября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские военные успешно провели ракетный удар по временной базе дислокации офицеров Вооруженных сил Украины, расположенной в здании ресторанного комплекса «Люкс» в городе Доброполье, Донецкой Народной Республике (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии