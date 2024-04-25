Малкин поздравил родной «Металлург» с завоеванием третьего Кубка Гагарина в клубной истории

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, являющийся воспитанником магнитогорского «Металлурга», поздравил родную команду с завоеванием третьего Кубка Гагарина в истории.
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