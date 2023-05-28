Зомби-проект с экрана пришёл на Украину

На днях в Польше координатор отдела противодействия домашнему насилию выступила с заявлением: среди приехавших украинцев много семей, ситуация в которых требует вмешательства со стороны соцзащиты из-за того, что там злоупотребляют алкоголем.
На днях в Польше координатор отдела противодействия домашнему насилию выступила с заявлением: среди приехавших украинцев много семей, ситуация в которых требует вмешательства со стороны соцзащиты из-за того, что там злоупотребляют алкоголем.
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