Заноза

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Зомби-проект с экрана пришёл на Украину

Зомби-проект с экрана пришёл на Украину

На днях в Польше координатор отдела противодействия домашнему насилию выступила с заявлением: среди приехавших украинцев много семей, ситуация в которых требует вмешательства со стороны соцзащиты из-за того, что там злоупотребляют алкоголем.

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