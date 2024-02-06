Навстречу шторму. Как знаменитый барнаулец пересек экватор на надувном катамаране

Александр Проваторов рассказал, почему любовь к океану – болезнь, которая никогда не лечится Барнаульский путешественник Александр Проваторов и Андрей Светашов из Санкт-Петербурга на надувном катамаране пересекли Атлантический океан.
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