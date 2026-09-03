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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Молния Маккуин появился на трассе Гран-при Италии в честь 20-летия «Тачек»

« Формула-1 » и Disney подготовили полноразмерную версию Молнии Маккуина для Гран-при Италии . Главный герой «Тачек» появился на трассе в Монце в честь 20-летия франшизы.

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