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Захарова высмеяла Трюдо после его слов о возможности отправки военных на Украину

Захарова высмеяла Трюдо после его слов о возможности отправки военных на Украину

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Официальный представитель российского Мария Захарова высмеяла канадского премьера Джастина Трюдо после его высказывания о возможности отправки военнослужащих страны кленового листа на Украину.

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