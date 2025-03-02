Захарова высмеяла Трюдо после его слов о возможности отправки военных на Украину

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Официальный представитель российского Мария Захарова высмеяла канадского премьера Джастина Трюдо после его высказывания о возможности отправки военнослужащих страны кленового листа на Украину.
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