На трассе М-7 в Удмуртии столкнулись два грузовика и легковушка, погиб водитель

Алнаши. Удмуртия. Смертельная авария произошла в Алнашском районе Удмуртии. При столкновении двух грузовиков и легковушки смертельные травмы получил водитель, сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МАД по республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии