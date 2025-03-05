Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Созданная прорванным трубопроводом «альпийская» достопримечательность появилась в Ростовской области Ледяная гора появилась в хуторе Рогожкино Азовского района.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Созданная прорванным трубопроводом «альпийская» достопримечательность появилась в Ростовской области Ледяная гора появилась в хуторе Рогожкино Азовского района.
Свежие комментарии