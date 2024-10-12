Трамп назвал, в каких случаях необходимо казнить мигрантов

Казнить мигрантов, которые совершают убийства американских граждан и сотрудников правоохранительных органов, призвал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп 11 октября во время выступления перед сторонниками в штате Колорадо.
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