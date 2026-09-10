Роль традиционных медиа в развитии нейросетей и регионального туризма по мнению топ-менеджера Rambler&Co

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в ходе совместного заседания комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере и рекламе, а также по туристской индустрии, подчеркнул важность традиционных медиа для функционирования искусственного интеллекта и продвижения регионального туризма.