Украина приостановила атаки дронами по России перед переговорами в Стамбуле

Украинские военные временно прекратили удары беспилотниками по территории России. Как полагают аналитики, этот шаг призван продемонстрировать готовность Киева к деэскалации перед ключевыми переговорами в Стамбуле, запланированными на 15 мая 2025 года.
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