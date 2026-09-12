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Татар-информ

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Молодежь Татарстана реализует свои идеи и получает гранты в рамках нацпроекта

Молодежь Татарстана реализует свои идеи и получает гранты в рамках нацпроекта

В Татарстане молодые люди могут принять участие в федеральных проектах, которые помогают развивать собственные инициативы, получать грантовую поддержку, профессиональный опыт и находить единомышленников.

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