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«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет Okko.

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