В Совфеде прошло заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности

19 февраля 2024 года состоялось заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации РФ, посвященное реализации в регионах мер для решения поставленной Президентом РФ задачи по укреплению технологического суверенитета страны.
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