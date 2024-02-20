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Культуромания

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В Совфеде прошло заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности

В Совфеде прошло заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности

19 февраля 2024 года состоялось заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации РФ, посвященное реализации в регионах мер для решения поставленной Президентом РФ задачи по укреплению технологического суверенитета страны.

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