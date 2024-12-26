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Гвардиола допустил, что «Манчестер Сити» может вылететь из Лиги чемпионов

Гвардиола допустил, что «Манчестер Сити» может вылететь из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении команды в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

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