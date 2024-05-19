Созин: самым влиятельным в российском футболе станет тот, кто снимет санкции

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что самым влиятельным человеком российского футбола станет тот, кто сумеет добиться снятия санкций с национальной сборной и отечественных клубов на международной арене.
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