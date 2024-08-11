Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Уничтожено сразу три командных секретных бункера в Киеве, Кривом Роге и Харькове. Погибли высокопоставленные офицеры ВСУ и НАТО - в сети опубликованы первые некрологи, причём фамилии довольно известные.
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