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Спички - не игрушка

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Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Слиты первые некрологи: От прилёта новейшими ракетами Киев полыхал почти сутки. Уничтожены генералы ВСУ и НАТО. Известные фамилии

Уничтожено сразу три командных секретных бункера в Киеве, Кривом Роге и Харькове. Погибли высокопоставленные офицеры ВСУ и НАТО - в сети опубликованы первые некрологи, причём фамилии довольно известные.

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