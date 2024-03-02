Хельмут Марко рассказал о споре с гоночным инженером Ферстаппена

Хельмут Марко рассказал о споре с гоночным инженером ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал, что перед началом квалификации Гран При Бахрейна поспорил с Джанпьеро Ламбьязе, гоночным инженером Макса Ферстаппена.
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