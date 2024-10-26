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Закон и Порядок

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«Сидите и не можете защитить» – Россия теряет Сирию. Времени на раздумья мало – эксперт

«Сидите и не можете защитить» – Россия теряет Сирию. Времени на раздумья мало – эксперт

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Комментарии
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Александр Рожков
И это правда.
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12 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Да поставить им несколько нефтеперегонных заводов и исчезнет дефицит , но ничего бесплатного . У них нефти полно для оплаты , это ещё и лучше -натуральный обмен на установку наших вышек
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2 час.
Модест
Нашим буржуйцам-лукойловцам выгоднее свои отечественные мощности загружать и потом экспортировать. А в Сирии такой заводик не успеет собственное строительство отбить, как его муджахеды на металлолом отправят. Для получения дизтоплива там достаточно поставить несколько дагестанских самоваров неподалёку от нефтяных полей.
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44 сек.

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