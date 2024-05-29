Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину, пишет The Washington Post.
В США рассказали о дерзком плане Трампа
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Вот и вскрылась вся сущность Трампа!!!! Не бывать ему президентом!
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12 час.
Ю
Юрий Зубрин
Уже однажды говорил о том ,что договариваться с Трампом это равносильно "договору" с бешеной собакой.Съест кусок мяса и в "благодарность " вцепится в руку дающего....
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7 час.
Владимир Абрамчук
Автор! Ты свой заголовок читать пробовал? Бомбить Россию - это ты, отморозок, дерзким планом называешь?
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6 час.
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