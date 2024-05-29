В США рассказали о дерзком плане Трампа

Вот и вскрылась вся сущность Трампа!!!! Не бывать ему президентом!

Ю

Юрий Зубрин

Уже однажды говорил о том ,что договариваться с Трампом это равносильно "договору" с бешеной собакой.Съест кусок мяса и в "благодарность " вцепится в руку дающего....