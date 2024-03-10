Крушение ялтинского мира означает глобальный пересмотр всех мировых соглашений

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что президенту России Владимиру Путину в ближайшее время будет представлен список порицаемых международных соглашений, в которых участвует наша страна.
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