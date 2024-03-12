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Добрый Мир

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Золотая лихорадка в Америке - это ответный ход В.В.Путина

Золотая лихорадка в Америке - это ответный ход В.В.Путина

Вчера 10K прочитали Хвост этой истории тянется ещё с 1934 года. До этого времени Америка ещё владела реальным золотом.

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Комментарии
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Лев Добрый
Получается, что США обыкновенный прыщ на теле человечества, а это постоянный нарыв и удалить его может только скальпель врача - РОССИЯ!🤠👍👈😜🗡️😎
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