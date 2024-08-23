«Культура в селе». Севастопольцам стал доступнее Центр культуры и досуга

В селе Гончарном после реконструкции открылся центр культуры и досуга. 23 августа губернатор Михаил Развожаев вместе с депутатом Государственной Думы Татьяной Лобач и депутатом Законодательного Собрания Павлом Харламовым провел здесь рабочее совещание.