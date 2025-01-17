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Politico: Стармер намерен оставаться премьером Британии в течение 10 лет

Politico: Стармер намерен оставаться премьером Британии в течение 10 лет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на фоне снижения рейтингов, опроверг слухи о возможных досрочных парламентских выборах и заявил в интервью изданию Politico о своем намерении оставаться на посту в течение 10 лет.

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