Politico: Стармер намерен оставаться премьером Британии в течение 10 лет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на фоне снижения рейтингов, опроверг слухи о возможных досрочных парламентских выборах и заявил в интервью изданию Politico о своем намерении оставаться на посту в течение 10 лет.
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