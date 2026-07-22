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Происшествия

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В преддверии Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации в следственном управлении СК России по Брянской области состоялось открытие мемориальной доски и ведомственного музея

В преддверии Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации в следственном управлении СК России по Брянской области состоялось открытие мемориальной доски и ведомственного музея

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области состоялась церемония открытия мемориальной доски первому руководителю регионального следственного управления, почетному сотруднику Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майору юстиции Игорю Анатольевичу Литвинову, который скончался в мае 2024 года.

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