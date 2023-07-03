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По Турции выпущено предупреждение об опасности для туристов Предупреждение об опасности для своих туристов, отдыхающих в Турции или только планирующих туда лететь, выпустило Министерство иностранных дел — правда, не России, а Великобритании.