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По Турции выпущено предупреждение об опасности для туристов

По Турции выпущено предупреждение об опасности для туристов Предупреждение об опасности для своих туристов, отдыхающих в Турции или только планирующих туда лететь, выпустило Министерство иностранных дел — правда, не России, а Великобритании.

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