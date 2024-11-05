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В штабе Трампа оценили возможность досрочного объявления о победе на выборах

В штабе Трампа оценили возможность досрочного объявления о победе на выборах

Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Кэролайн Ливитт выразила сомнения в том, что экс-глава Белого дома примет решение досрочно объявить о своей победе.

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