В штабе Трампа оценили возможность досрочного объявления о победе на выборах

Пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Кэролайн Ливитт выразила сомнения в том, что экс-глава Белого дома примет решение досрочно объявить о своей победе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии