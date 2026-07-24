Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Семейный праздник «Наш двор. Добрые соседи» пройдёт в Восточном Дегунине

В пятницу, 24 июля в районе Восточное Дегунино пройдёт добрый семейный праздник «Наш двор. Добрые соседи», где можно весело провести время, познакомиться с соседями и просто насладиться летним вечером в отличной компании.

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