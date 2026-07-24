Семейный праздник «Наш двор. Добрые соседи» пройдёт в Восточном Дегунине

В пятницу, 24 июля в районе Восточное Дегунино пройдёт добрый семейный праздник «Наш двор. Добрые соседи», где можно весело провести время, познакомиться с соседями и просто насладиться летним вечером в отличной компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии