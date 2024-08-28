Юрист Соловьёв назвал пиаром обращение лидера «Ногу свело» в Верховный суд

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT назвал пиаром обращение лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* в Верховный суд из-за отказа об исключении его из реестра иноагентов.
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