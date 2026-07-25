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Ивановские новости

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Ивановская прокуратура добилась погашения 800 тысяч зарплатной задолженности

Ивановская прокуратура добилась погашения 800 тысяч зарплатной задолженности

Прокуратура помогла вернуть уволенным строителям более 800 тысяч рублей невыплаченных средств.В надзорное ведомство обратились бывшие сотрудники ивановской организации, занимающейся строительством, кровельными работами и возведением фасадов.

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