Ивановская прокуратура добилась погашения 800 тысяч зарплатной задолженности

Прокуратура помогла вернуть уволенным строителям более 800 тысяч рублей невыплаченных средств.В надзорное ведомство обратились бывшие сотрудники ивановской организации, занимающейся строительством, кровельными работами и возведением фасадов.
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