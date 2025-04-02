Sony подтвердила актёрский состав фильма о группе The Beatles и раскрыла дату премьеры

Sony Pictures во время своей презентации подтвердила актёрский состав фильма о The Beatles. Исполнителей главных ролей уже раскрывали, но теперь этой информацией поделилась сама Sony, передает championat.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии