Китайские учёные зажгли "искусственное солнце". На что оно способно

Созданный ими токамак способен поддерживать гигантскую температуру.Обновлённый китайский токамак Huanliu-3 (HL-3), находящийся в Чэнду, подошёл ближе к важной стадии запуска самоподдерживающейся термоядерной реакции, известной как "искусственное солнце".
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