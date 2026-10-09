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Аргументы и Факты

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Захарова: задержанных в Черногории авторов проекта «Рыбарь» отпустили

Захарова: задержанных в Черногории авторов проекта «Рыбарь» отпустили

Задержанных в Черногории создателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жену Валерию и троих коллег отпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

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