Захарова: задержанных в Черногории авторов проекта «Рыбарь» отпустили

Задержанных в Черногории создателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука, его жену Валерию и троих коллег отпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.
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