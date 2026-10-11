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Спорт Уик-Энд

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Глушенков четко использовал два своих полумомента. В обороне он, конечно, не отрабатывает, но прекрасно забивает, делает свое дело - Терёхин

Глушенков четко использовал два своих полумомента. В обороне он, конечно, не отрабатывает, но прекрасно забивает, делает свое дело - Терёхин

«Первый тайм в матче 10 тура лучше провел «Зенит». «Краснодар» в принципе играл в свой футбол, но две индивидуальные ошибки хозяев поля - и Глушенков со своим индивидуальным мастерством сделал дубль, - считает бывший форвард московского «Динамо» Олег Терехин.

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