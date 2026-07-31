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Что делать при задержке или отмене рейса из-за беспилотников

Что делать при задержке или отмене рейса из-за беспилотников! Закрытие неба из-за БПЛА часто освобождает авиакомпанию от штрафа, но не отменяет возврат билета, питание, гостиницу и обязательную помощь пассажиру.

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