Что делать при задержке или отмене рейса из-за беспилотников! Закрытие неба из-за БПЛА часто освобождает авиакомпанию от штрафа, но не отменяет возврат билета, питание, гостиницу и обязательную помощь пассажиру.
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