Что оставил после себя босс «Вагнера»: элитная недвижимость, золото и миллионы наличными

Сын военачальника теперь может унаследовать состояние, которое может превысить миллиард долларов. Глава российской группы наемников ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в августе этого года.
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