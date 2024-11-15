Гражданам Украины ограничат срок временного пребывания в России

Украинцы смогут находиться на территории России без разрешительных документов лишь установленное время в соответствии с разработанным МВД законопроектом, размещенном 14 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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