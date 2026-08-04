Кусты крепкие, а малины все меньше: что делать, если кустам не помогает ни полив, ни подкормка, ни обрезка

Когда малинник перестает радовать обильным урожаем, проблема чаще всего скрыта в земле. После нескольких лет активного роста грунт теряет питательные вещества, а корни уже не могут обеспечить кусты прежней силой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии