Большинство украинцев хотят в НАТО и ЕС, а наши бабушки отдают им последнее...

Медвежий уголПолитикаБольшинство украинцев хотят в НАТО и ЕС, а наши бабушки отдают им последнее... автор - Крымские посидушки Грабли, они такие грабли. Что для россиян, что для соседей.Вернуться к статье145НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОzzи О ОИнтересный вопрос , если при союзе , как говорят , мы всех кормили , то почему все так усердно хотят отвалить от РФ ?PLPavel LuspekaevА как пиявки или клещи, нажрались и отвалились с раздувшимся брюхом. Кстати, "Союз", в вашем контексте, пишется с большой буквы.Владимир СоловьевНе стало халявы. Ищут других спонсоров.Оzzи О Олень клавиши переключать , поэтому и с маленькой , но не все страны как клещи нажравшись , держатся за Россию , хоть и живут в нищете , никто не держится , видя , что у нас 20 миллионов за чертой бедности , надеюсь , что о этой цифре не будите спорить с Путиным , это он её озвучил , думаю , что и уменьшил на несколько миллионовОzzи О ОРазбитая в 1945 году в хлам Германия что , стала спонсором всей Европы ?Валерий АлексеевАвтор, найди в Инете, какой процент украинских военнослужащих в Крыму перешёл на службу в в российскую армию. Процентов 70 примерно. Вот это тебе реальный опрос. Не придумывай свои страшилки, не надо. Очень уж топорно.Сергей НиколаевичС таким же успехом можно найти какой процент советских военнослужащих в Крыму перешёл на службу в украинскую армию в 1991г. Абсолютное большинство военнослужащих Черноморского флота разных национальностей в декабре 1991 года высказались за то, что они хотят служить Украине. Они не хотели ехать к себе на Север или Дальний Восток, им в Крыму было хорошо, они имели квартиры. Такая же ситуация в 2014г большинство военнослужащих местные просто не захотели терять работу и менять местожительство поэтому и перешли в армию РФ.ВСВадим СкоробогатовВ 91 году...они были вынуждены поступить так...А в 2014 с радостью послали укропию НАХ...Валерий АлексеевПостсоветские армии начали создаваться только в 1992 году.Валерий АлексеевПостсоветские армии начали создаваться только в 1992 году. *** В конце 1992 года объявили о создании национальной армии Украины. Весь состав Киевского высшего военно-морского политического училища построили на плацу - от первого до четвертого курса. Вышел перед ними пан генерал и приказывает: «Те, кто готов служить Украине, - шаг вперед!» Шагнула примерно треть местных ребят, которые были родом из западных областей. Остальные остались на месте. Этого генерал никак не ожидал и сильно разозлился. «А хто против, будэ гимно чиститы с пид свиней!» - заявил он. ******************** Командующий Киевским военным округом генерал Чечеватов, имея в Киеве все блага, принятию присяге предпочёл службу на Дальнем Востоке. ******************************************************* Командир одного авиаполка собрал весь личный состав и сказал: «Я считаю, мы не должны присягать Украине. Эти самолеты сделаны руками русских людей, в Россию должны и вернутся». Его все поддержали. Тогда командир объявил день учений, для членов семей были приобретены билеты на поезд, и в назначенный час весь авиаполк перелетел в Россию. Этот демарш в свое время широко обсуждался. *********************** То, что «незалежный» флот тогда покинул большой противолодочный корабль, который по договору должен был отойти к Украине, стало известно не так давно. ******************* Личный состав ЧФ, даже вопреки Ельцину, отстоял и флот, и всю Севастопольскую военно-морскую базу, а флот незалежников отправил на задворки Крыма.Виктор ВасиленкоС каждым годом поколение помнящих Советский Союз хохлов уменьшается.....ЭЭлизаАвтор,кто вам сказал,что опрос охватил всю территорию страны? Я живу в этой стране,но меня никто не спрашивал ,также и мои знакомые никогда не слышали об этих опросах якобы "общественного мнения". Все эти опросы берутся в основном,с потолка ,смотря что хотят втереть населению. Большинство украинцев (адекватных) не хотят в ЕС и НАТО. Насчет коммунальных платежей,к сожалению,правда,иногда они превышают размер пенсии (поэтому берут субсидии) .БОБорис ОсиповЛеонидИ у хохлов есть Левада??? Однако...Комментировать
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