Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

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Вячеслав Зязев

У российской интеллигенции, особенно творческой, насчитывается около 200 лет Истории предательства своей страны. Можно считать и примерно в 180 лет, если отталкиваться от даты переезда Герцена в Лондон, где нищий писатель "средней руки" сразу получил в руки целое Издательство "Колокол". История длинная и поучительная! Конечно всех мазать "черной краской не стоит, но очень многие из них и сегодня испражняются на свою страну всеми силами прямой кишки. Основным их скотским заблуждением является любовь к Европе на протяжении стольких лет предательства. Ублюдочное сословие, вроде бы очень образованное и с учеными степенями, обладают удивительной тупостью и узколобостью специалистов. Вспомним Козьму Пруткова и его афоризм: "Специалист подобен флюсу - полнота его однобока!". Убеждаюсь в его правоте до сего дня. Представьте высокообразованного правоведа упёртого в убогой мысли: Мы должны установить в России Европейское Право и ценности с принципами.., все силы положу на реализацию этой цели! Придурок и не в курсе, что не ПРАВО формирует реальную жизнь общества, а реальная жизнь формирует ПРАВО. Ублюдку бы обратиться хотя бы к "Теории землепользования". Как может у нас возникнуть Европейское Право, если у них высокоплодородные земли с влажным климатом, а у нас низкоплодородные земли с хреновым континентальным климатом? У них издавна возникла система мелкого единоличного (хуторного) землепользования, у нас же издревле возникла система общинного (коллективного) землепользования, закрепленного Крепостным правом. Под давлением мракобесов, в 1861 году отменили Крепостное право, а с ним и общинное распределение созданного продукта, в том числе, и на стариков, детей, сирых и хилых. И появилась в России ГЛОБАЛЬНАЯ НИЩЕТА. Новые хуторяне (кулаки), конечно возникли, но они уже экономно платили только конкретному батраку (работнику), и плевать кулаку было на число иждивенцев у батрака. Вместо развития промышленности и иных производств звериное сословие занялось безудержным критиканством. Многие же из Вас, под трескотней политических лозунгов той эпохи и не заметили, что литература о настоящей нищете народа возникла только после 1861 года, от "Детей подземелья", "Каштанки", "Гутаперчивого мальчика" или многочисленных рассказов М.Горького. Не дурите себе голову, что новые писатели пришли, нет, ПРИШЛА В ЛИТЕРАТУРУ НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМА О НИЩЕТЕ. Далее по сценарию, спровоцированная интеллигенцией нищета привела в революционным настроениям и террору. Столыпин попытался эпицентр "хуторного землепользования" переместить на плодородные земли Сибири и Дальнего востока, да его же это интеллигенты и убили. Из-за тупости нашей интеллигенции, погрязшей в литературе и революционности, промышленность пришлось развивать с помощью иностранцев, а финансовую систему развивать с помощью "Дойчебанк" (1891 год). Потом учреждение Госдумы, как свору агрессивных болтунов, ну и далее все знают.... Вывод: Лихачев - дитя эпохи предательства и продажности российской интеллигенции. Намедни опрос проводили об отношении к СВО. Из простого народа безоговорочно сказали "согласны" около 70%, Из среды "Ученых и профессорско-преподавательского состава" только 8%. А ВЫ о Лихачеве рассуждаете, был ли он стукачом?". Копайте глубже!