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Свежие комментарии

  • Вячеслав Зязев
    Все ругают Сталина, но именно он зарубил на корню партийную дискуссию "о приоритетном положении евреев над русскими, ...Академик Лихачёв....
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Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

Вот просто интересно, но большинство из тех людей, которые совершенно заслуженно получили срок, которые с готовностью стучали на сокамерников(например лагерный стукач Солженицын, имевший оперативный псевдоним "Ветров"), после развала СССР вдруг объявили себя борцами с Советским режимом.

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Комментарии
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ВЗ
Вячеслав Зязев
У российской интеллигенции, особенно творческой, насчитывается около 200 лет Истории предательства своей страны. Можно считать и примерно в 180 лет, если отталкиваться от даты переезда Герцена в Лондон, где нищий писатель &quot;средней руки&quot; сразу получил в руки целое Издательство &quot;Колокол&quot;. История длинная и поучительная! Конечно всех мазать &quot;черной краской не стоит, но очень многие из них и сегодня испражняются на свою страну всеми силами прямой кишки. Основным их скотским заблуждением является любовь к Европе на протяжении стольких лет предательства. Ублюдочное сословие, вроде бы очень образованное и с учеными степенями, обладают удивительной тупостью и узколобостью специалистов. Вспомним Козьму Пруткова и его афоризм: &quot;Специалист подобен флюсу - полнота его однобока!&quot;. Убеждаюсь в его правоте до сего дня. Представьте высокообразованного правоведа упёртого в убогой мысли: Мы должны установить в России Европейское Право и ценности с принципами.., все силы положу на реализацию этой цели! Придурок и не в курсе, что не ПРАВО формирует реальную жизнь общества, а реальная жизнь формирует ПРАВО. Ублюдку бы обратиться хотя бы к &quot;Теории землепользования&quot;. Как может у нас возникнуть Европейское Право, если у них высокоплодородные земли с влажным климатом, а у нас низкоплодородные земли с хреновым континентальным климатом? У них издавна возникла система мелкого единоличного (хуторного) землепользования, у нас же издревле возникла система общинного (коллективного) землепользования, закрепленного Крепостным правом. Под давлением мракобесов, в 1861 году отменили Крепостное право, а с ним и общинное распределение созданного продукта, в том числе, и на стариков, детей, сирых и хилых. И появилась в России ГЛОБАЛЬНАЯ НИЩЕТА. Новые хуторяне (кулаки), конечно возникли, но они уже экономно платили только конкретному батраку (работнику), и плевать кулаку было на число иждивенцев у батрака. Вместо развития промышленности и иных производств звериное сословие занялось безудержным критиканством. Многие же из Вас, под трескотней политических лозунгов той эпохи и не заметили, что литература о настоящей нищете народа возникла только после 1861 года, от &quot;Детей подземелья&quot;, &quot;Каштанки&quot;, &quot;Гутаперчивого мальчика&quot; или многочисленных рассказов М.Горького. Не дурите себе голову, что новые писатели пришли, нет, ПРИШЛА В ЛИТЕРАТУРУ НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМА О НИЩЕТЕ. Далее по сценарию, спровоцированная интеллигенцией нищета привела в революционным настроениям и террору. Столыпин попытался эпицентр &quot;хуторного землепользования&quot; переместить на плодородные земли Сибири и Дальнего востока, да его же это интеллигенты и убили. Из-за тупости нашей интеллигенции, погрязшей в литературе и революционности, промышленность пришлось развивать с помощью иностранцев, а финансовую систему развивать с помощью &quot;Дойчебанк&quot; (1891 год). Потом учреждение Госдумы, как свору агрессивных болтунов, ну и далее все знают.... Вывод: Лихачев - дитя эпохи предательства и продажности российской интеллигенции. Намедни опрос проводили об отношении к СВО. Из простого народа безоговорочно сказали &quot;согласны&quot; около 70%, Из среды &quot;Ученых и профессорско-преподавательского состава&quot; только 8%. А ВЫ о Лихачеве рассуждаете, был ли он стукачом?&quot;. Копайте глубже!
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3 час.
Александр Веревкин
А статейку накропал явно обрезок адамит! Не знаю, был ли Лихачев стукачём, но цитаты из книжонки соответствуют истине, революция была еврейским переворотом и жесточайшим холокостом евреев по отношению к славянам! И первые декреты серых говорят сами за себя! А диверсия в отношении орфографии - чудовищна и невосполнима! Гореть тварям за это  в аду вечно!
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3 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Все ругают Сталина, но именно он зарубил на корню партийную дискуссию &quot;о приоритетном положении евреев над русскими, как жертв царского режима!&quot;
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1 час.

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