Не поддержавший СВО певец Леонид Агутин выступает с концертами в России. В ноябре только на трёх концертах заработает около 134 млн рублей.
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У нас в минкульте и вообще в правительстве все инагенты в фаворе, всех привечают.