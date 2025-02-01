Гелевые капсулы для удаления шерсти и запахов домашних питомцев разработали свердловские школьники. Этот проект стал победителем Уральской проектной смены-2025 в Сириусе.
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Гелевые капсулы для удаления шерсти и запахов домашних питомцев разработали свердловские школьники. Этот проект стал победителем Уральской проектной смены-2025 в Сириусе.
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