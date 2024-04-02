В честь чего: необычные спецверсии автомобилей

Производители иногда создают лимитированные издания своих моделей по самым неожиданным поводам. Если юбилейные, приветственные или прощальные версии уже стали привычными, то в некоторых случаях автомобильные компании идут ещё дальше.
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