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Бывшая претендентка на пояс WBC перенесла операцию из-за кровоизлияния в мозг на спарринге

Бывшая претендентка на пояс WBC Рэйвен Чапман перенесла операцию после кровоизлияния в мозг, которое случилось во время спарринга 24 июля в Дании.

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